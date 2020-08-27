Новый кроссовер GAC для России: подробности с презентации

Продажи новинки GS5 начнутся 5 сентября, а предназначена она, по мнению компании, для 30-40-летних.

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Компания GAC готовится к запуску на нашем рынке кроссовера GAC GS5, и 5 сентября нам представят полный список комплектаций и цены. Предварительно сообщили, что комплектаций пять, а цены будут варьироваться от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Позиционируют китайский SUV как семейный автомобиль (возможно, единственный в семье с одним-двумя детьми), а за рулем его видят мужчину возрастом от 30 до 40 лет.

Среди конкурентов рассматриваются такие модели, как Mitsubishi Outlander (1 709 000 — 2 438 000 рублей) и Toyota RAV4 (1 884 500 — 2 595 500 рублей). Цены заявлены чуть ниже. Однако производитель делает большую ставку на то, что из-за простоя автозаводов в период пандемии на рынке образовался дефицит, особенно в сегменте кроссоверов, и он собирается воспользоваться моментом. Тем не менее, в компании не скрывают, что ценовая политика будет гибкой, и в зависимости от спроса прайс-листы могут корректироваться как в одну, так и в другую сторону.

У нас GAC GS5 будет представлен с одним 1,5-литровым 137-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с 6-диапазонным автоматом японского производителя Aisin. Автомобиль отвечает экологическому стандарту Евро-5 и рассчитан на потребление неэтилированного бензина АИ-92.

Кроссовер предложат в переднеприводном исполнении, хотя технически он может быть и полноприводным. Базируется модель на платформе собственного производства (первое поколение строилось на «тележке» Alfa Romeo). Дорожный просвет, по словам производителя, составляет 205 мм.

В оснащении автомобиля заявлены: бортовой компьютер с цветным дисплеем, интеллектуальная система открывания багажника, шесть подушек безопасности, ESP 9-го поколения (производства Bosch), системы помощи при спуске и подъеме, при торможении, контроля слепых зон, задний и передний парктроники, камера заднего вида и система защиты пешеходов.

Гарантия на GAC GS5 составит 5 лет или 150 тыс. км пробега, в качестве бонуса при приобретении кроссовера бесплатно предоставят год помощи на дороге.

Сейчас в России у производителя дилеров немного (два в Москве и один в Санкт-Петербурге), но на подходе еще точки в Нижнем Новгороде, Саратове, Владимире, Уфе и Сургуте. Всего к концу года предполагается открыть 14 дилерских центров.

Новый кроссовер GAC для России: подробности с презентации Продажи новинки GS5 начнутся 5 сентября, а предназначена она, по мнению компании, для 30-40-летних. Новый кроссовер GAC для России: подробности с презентации

Фото: «За рулем»