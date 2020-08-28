Так себе кино: автопилот Тесла протаранил машину полиции

Водитель электрокара потом признался, что во время аварии смотрел фильм на смартфоне.

Инцидент произошел около полуночи 26 августа: полицейская машина округа Нэш (Северная Каролина, США) была припаркована на обочине шоссе 64, офицеры приехали на разбор ДТП, и в этот момент в заднюю часть Dodge Charger врезалась Tesla. Водитель Tesla Model S Девайндер Голи честно признался, что смотрел фильм в то время, когда электромобиль находился в режиме автопилотирования.

Двери в полицейской машине были открыты, и полицейских выкинуло из автомобиля, таким образом им удалось избежать травм. Зато как Tesla, так и Dodge получили серьезные повреждения.

«Мы выполняли рутинную работу, и внезапно смерть „постучалась“ в наш автомобиль. Это показывает, что автоматизация никогда не заменит водителя, который должен быть внимателен — не писать текстовые сообщения, не разговаривать по телефону, а сосредотачиваться на вождении», — считает шериф округа Нэш Кейт Стоун.

Голи был обвинен в нарушении правил передвижения и «просмотре телевизора во время движения».

Кадры, снятые на месте происшествия, демонстрируют, что передняя часть Tesla полностью разрушена в результате аварии, разбита задняя часть полицейского автомобиля Dodge Charger, а одно из колес оторвано.

Похожая история случилась в июле: автопилот Tesla врезался в полицию и скорую. А ведь в Тесле предупреждали, что системой автопилотирования можно безопасно пользоваться на дорогах только в том случае, если водитель остается внимательным и готов в любой момент перехватить управление.

Видео: YouTube