Внедорожник, кроссовер, электромобиль: в РФ едут новые Cadillac

Кроме Эскалейда и кросса XT4 в России окажется и «электричка» Liriq.

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Американский бренд Cadillac собирается существенно обновить модельный ряд в России. Главная новинка — это внедорожник Escalade пятого поколения. Для Эскалейда предложат бензиновый V8 объемом 6,2 литра и мощностью 426 л.с. Любопытно, что наряду с этим вполне ожидаемым мотором для флагмана подготовили и турбодизель — 3,0-литровый мотор выдает 281 л.с. и 623 Нм.

Кроме того, модельный ряд пополнится пятиместным кроссовером XT4. На данный момент это самая доступная модель американской марки. В гамме его моторов есть 2-литровый 237-сильный бензиновый двигатель, делающий возможным разгон до «сотни» за впечатляющие 7,2 секунды, но и для кроссовера — еще один сюрприз — в качестве альтернативы тоже будет предложен дизель.

Cadillac XT4

Третья вероятная премьера, пожалуй, наиболее неожиданна: это электрический кроссовер Liriq на новой модульной платформе, рассчитанной на создание электромобилей разных габаритов. Модель актуальна для российского рынка, цитирует Autonews управляющего директора Cadillac International Operations Кристиана Соммера. Из интересных деталей — полный привод, 33-дюймовый (!) широкоформатный тачскрин в салоне и пробег на одной зарядке 500 километров.

Примерно как у недавно представленного Skoda Enyaq.

Фото: Cadillac