Подорожали Polo, Passat, Tiguan и Touareg

Придавка составила от 20 до 150 тыс. рублей (0,9 — 6,3%) в зависимости от комплектации.

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В сентябре выросли цены четырех их семи представленных на российском рынке моделей Volkswagen, выявили эксперты сайта «Цена Авто».

Так, Volkswagen Passat в комплектации Business в зависимости от двигателя теперь оценивается в 2 млн 299 тыс. руб. за версию с мотором 1,4 л. (150 л. с.) и 2 млн 389 тыс. руб. за 2-литровый 190-сильный мотор. Эти же модификации, но в комплектации Exclusive, стоят 2 млн 539 и 2 млн 629 тыс. руб. соответственно. Таким образом, цены выросли на 50–150 тыс. руб. Кроме того, у седана обновлена стартовая версия Respect, оа получила 7-ступенчатую коробку передач DSG, вместо механики и подорожала на 120 тыс. рублей, цены на модель теперь начинаются от 1 млн 949 тыс. рублей.

Новый Volkswagen Polo в базовой версии Origin доступен от 821 900 руб., а топовый вариант Exclusive обойдется в 1 238 900 руб. Здесь подорожание ровное — все комплектации прибавили по 29 тыс. руб., а у дорестайлингового поколения модели прайс прежний.

Большинство комплектаций Tiguan подорожали на 20 тыс. руб., цены на него сейчас начинаются от 1 млн 759 тыс. руб. В прежней цене лишь версия Sportline, которую предлагают от 2 млн 679 до 2 млн 809 тыс. рублей.

Сильнее других прибавил кроссовер Touareg — на 100 тыс. руб. подорожали все комплектации от 3 млн 799 за версию Respect до 5 млн 409 тыс. руб. за линию оснащения R-Line.

Предыдущее повышение цен на ходовые модели Фольксваген было в июне, тогда модели прибавили 40–50 тыс. рублей.

Новый Volkswagen Polo уже в продаже, но и машина прошлого поколения еще продается. И у владельцев масса вопросов по эксплуатации. На них ответил технический специалист VW.

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