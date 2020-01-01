Не делайте так: мужик «сжег» краску на автомобиле

Вроде жидкая резина — простая штука, но удалять ее можно по-разному.

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Специалисты тюнингового ателье DreamWraps из штата Кентукки (США) опубликовали фотографии необычной спасательной операции, в которой участвовали на днях.

В их контору пришел владелец Audi A5 и сказал, что покрыл кузов лифтбека жидкой резиной, чтобы изменить его заводской цвет. Однако через некоторое время решил вернуть Audi первоначальный вид и попытался удалить «Plasti Dip».

Для удаления жидкой резины он использовал обычную смывку краски. Мужчина нанес ее на кузов автомобиля и для верности оставил под толстым брезентом на несколько дней. Когда он решил проверить, как средство справляется с задачей, было уже поздно. Кузов лифтбека выглядел так, будто машина обгорела. Каустический растворитель разрушил жидкую резину, а заодно и заводское лакокрасочное покрытие.

По словам владельца, он попытался замаскировать повреждения, нанеся еще один слой Plasti Dip на разрушенный кузов автомобиля. Однако это не сработало — жидкая резина не захотела прилипать к поврежденному корпусу. В итоге мужчина обратился к специалистам, которые сумели привести в относительный порядок внешний вид машины, покрыв ее двухцветной виниловой пленкой.

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Несколько дней назад крылатые насекомые, обитающие у водоемов, повредили лакокрасочное покрытие почти трех тысяч новых внедорожников концерна GM. Машины были покрыты липкими остатками хитиновой оболочки поденок, которые плотно приклеились к лаковому покрытию и другим элементам экстерьера.



Фото: DreamWraps