Каршеринг обвинили в неисправностях машин

Правозащитники считают, что из-за неисправностей автомобилей увеличилось количество ДТП — отрасль необходимо более жестко контролировать.

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Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш направила письмо министру транспорта с предложением сделать контроль за каршерингом строже. Поводом для письма стало в том числе сообщение об увеличении количества аварий с участием арендуемых машин.

Правозащитник предлагает ввести ответственность владельцев каршеринговых компаний за техническое состояние транспортных средств, прописав ее в законах РФ.

Осмотр автомобиля до поездки сводится к выявлению повреждений кузова. Узнать о неисправностях клиент никак не может, поэтому о поломках клиент узнает уже во время движения.

«Техническое оснащение, которое есть в автомобиле, не передает информацию о техническом состоянии автомобиля. Поэтому мы посчитали, что требуется на федеральном уровне ввести ответственность каршеринговых компаний за техническое состояние автотранспортного средства, которое находится в их парке. Также мы предлагаем уменьшить порог прохождения планового ТО для таких автомобилей, до 5 тысяч километров и раз в квартал. Есть случаи, когда у людей на МКАД отказывают тормоза, или ломается гидроусилитель руля, и человек не может перестроиться из ряда в ряд, — совершенно страшные вещи, которые могут привести к гибели людей, и ответственность за это ляжет на того человека, который в этот момент ехал в этом транспортном средстве», — приводит «Коммерсантъ» доводы Дарьи Гладыш.

В каршеринговых компаниях назвали предлагаемые меры избыточными и рассказали, что операторы и так внимательно следят за состоянием машин с помощью телематики. При выявлении неисправности автомобиль сразу становится недоступным для бронирования и отправляется в ремонт.

«В правовом поле любой оператор каршеринга всегда в полной мере несет ответственность в случае, если, к примеру, арендатору предоставлен неисправный автомобиль. Но вопрос доказательств этих обстоятельств относят на практике к компетенции экспертных организаций, и, конечно же, презумпции вины арендатора тут никакой не существует. Клиент осматривает автомобиль на предмет внешних повреждений. Что касается частоты обслуживания автомобилей каршеринга, то они проходят техническое обслуживание в разы чаще, чем личные автомобили, потому что это происходит ежедневно. Каждая машина снабжена телематическим оборудованием, которое в режиме реального времени позволяет отслеживать ее техническое состояние. Нет на линии автомобилей, которые были бы неисправны», — говорит пресс-секретарь компании «Делимобиль» Ульяна Смольская.

Как ранее рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, в первом полугодии текущего года количество ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли люди, увеличилось по сравнением с аналогичным периодом прошлого года на 20%. На сколько процентов увеличилось количество поездок на каршеринге, не сообщалось.

Выгоден ли каршеринг, если сравнивать его с личным автомобилем или подпиской? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС