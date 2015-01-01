Рост цен на машины обогнал инфляцию

По данным Росстата, в течение года иномарки подорожали в среднем почти на 6% при инфляции в стране менее 4%.

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Первая неделя сентября 2020 года стала неделей роста цен на автомобили иностранного производства — они стали дороже в среднем на 1%, что гораздо больше, чем летняя корректировка цен после завершения режима самоизоляции. Как подсчитали в Росстате, за год рост цен на иномарки достиг почти 6%, а инфляция за тот же период составила менее 4%. Все это происходит на фоне дефицита некоторых популярных моделей автомобилей.

Эксперты и участники рынка уверены, что рост стоимости машин на этом не остановится и до конца 2020 года прайс-листы будут пересмотрены еще минимум один раз.

«За первое полугодие в целом стоимость на автомобили выросла от 3% до 7%. В сентябре мы видим, что произошла очередная индексация цен по некоторым брендам. По Mercedes-Benz, например, стоимость выросла на 3%. Проиндексировались цены на ряд моделей Volkswagen. На текущий момент на рынке еще наблюдается и дефицит автомобилей, в основном на модели SUV-сегмента по ряду премиальных и массовых брендов: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volkswagen и Hyundai. Автомобили, которые были произведены уже после пандемии, только вот начинают приходить или поступят в начале октября. На текущий момент дефицит остается. Как показывает практика стоимость автомобилей будет расти», — рассказал «Коммерсанту» директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

Увеличение стоимости на значения выше инфляционного связано с тем, что производители и продавцы автомобилей не в полной мере отыграли падение рубля. Не корректировались цены и во время действия режима самоизоляции (март-май 2020 года).

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