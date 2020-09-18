Ретро-ралли в центре Москвы: сотня «Жигулей»

Среди участников были президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис и главный дизайнер Стив Маттин.

В этот раз ралли было посвящено юбилею выпуска первого автомобиля на Волжском автомобильном заводе — в апреле 1970 года с конвейера в Тольятти сошли шесть первых экземпляров ВАЗ-2101, в этом же году модель поступила в продажу в СССР.

В 2020 году старт ралли давали с Красной площади, а среди автомобилей-участников значились не только «ноль-первые», но и более поздние модели Жигулей — ВАЗ-2102, —2103 и —2106, прошедшие строгий отбор. Всего участвовало более ста машин, маршрут пролегал по дорогам столицы, а протяженность составила 80 километров.

Победа в этом мероприятии отнюдь не являлось главной целью — скорее, оно призвано развлечь участников и зрителей, погрузив в ностальгическую атмосферу 1970 годов. Маршрут ралли проходили не только рядовые поклонники советской автостарины — за рулем «Жигулей» оказались президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис и главный дизайнер Стив Маттин.

А руководитель спортивного подразделения ООО «Лада Спорт» Владислав Незванкин участвовал в ГУМ-Авторалли на точно воссозданной ВАЗ-2101 «Ралли» 1971 года.

Видео: Youtube, канал LADA.