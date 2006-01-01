Когда такие шины начнут внедрять, понятие «запаска» уйдет в прошлое.

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Прототип шины, которая работает без использования воздуха, испытывает компания Michelin. Шина состоит из гибких уголков, прикрепленных к ободу. Уголки изготовлены из резины, полиэфирной смолы и углеродного волокна и обладают свойствами гашения вибрации, плавно амортизируя выбоины и другие колебания.

Протектор Upits соответствует протектору обычных шин, но его можно легко заменить после износа. Поскольку новая шина работает полностью без воздуха, повреждения от бордюров по бокам и проколы ей не страшны. Кроме того, безвоздушная шина должна быть значительно долговечнее, чем классическая автомобильная шина с такими же характеристиками. Таким образом, новая шина будет не только безопаснее, но и «приветливее» к окружающей среде.

Концепт безвоздушной шины компания Michelin представила еще в 2017 году. Та шина носила название Vision и была изготовлена на 3D-принтере. Michelin Uptis по характеристикам существенно продвинулась относительно концепта. Серийный запуск безвоздушных шин запланирован на 2024 год, сначала они будут производиться для легковых автомобилей и внедорожников.

Прототип совместно разрабатывают компании Michelin и GM, и он прошел начальные испытания. Теперь идут финальные настройки по динамике движения. Кроме того, необходимо спланировать производственные мощности, которые позволят наладить конвейерное производство таких шин. Сколько могла бы стоить безвоздушная шина, пока неизвестно, но очевидно, что, как только технология станет массовой, цена сразу же снизится.

Ну а пока у нас таких шин нет, научимся правильно накачивать те, что имеем. Все манометры, встроенные в компрессоры, показывают неверные значения, и причина не только в неточности приборов, утверждает наш эксперт.



Придумана безвоздушная шина: ей не страшны проколы Когда такие шины начнут внедрять, понятие «запаска» уйдет в прошлое. Придумана безвоздушная шина: ей не страшны проколы

Фото: Michelin