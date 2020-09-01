Акция «За рулем»: отбирать автомобиль за «пьянку». Это справедливо? Пьяный водитель — потенциальный убийца. Чтобы не допустить худшего, автомобиль как средство повышенной опасности у неадекватного гражданина надо забрать — как вам идея? Эксперт сомневается: есть нюансы, которые больно ударят по невиновным. 3 кроссовера с пробегом по цене новой Креты Бестселлер российского рынка не то чтобы бедно оснащен, но в низших комплектациях многого не хватает. Есть смысл за те же деньги поискать на вторичном рынке модели классом выше — вместо переднеприводного паркетника получите кроссовер с полным приводом и автоматом. Красный в красный? Синий в синий? — ответ эксперта по антифризам! Нужен только рекомендованный автопроизводителем — цвет жидкости не имеет значения.