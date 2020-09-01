Материалы по темеКурьеров Delivery Club заставят учить ПДД
На сайте regulation.gov.ru продолжается обсуждение новой редакции приложения к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации». Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей, дополнил пункт «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя». Эта неисправность может возникать из-за дефекта или поломки гидроусилителя руля.
Комментирует потенциальную новую норму обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин.
— Появление подобных обновлений, скорее всего, вызвано желанием как-то подогнать действующие нормативы, запрещающие эксплуатацию автомобилей, к требованиям Технического регламента Таможенного союза. В самом по себе расширенном перечне неисправностей ничего страшного, в общем-то, нет. Однако, на мой взгляд, налицо очередная неуклюжая попытка чиновников обозначить свою озабоченность безопасностью движения путем очередного переписывания действующей документации.
Для кого все это предлагается? Неужели сотрудники ГИБДД начнут тормозить нас посреди дороги, чтобы проверить работоспособность фароочистителя или убедиться в отсутствии подтекания тормозной жидкости? Неужели они заставят нас открывать капоты, чтобы лично оценить влажность тормозных цилиндров? А как инспектор сообразит, чему должна равняться цветовая температура установленных у меня источников света? Это в эпоху первых Жигулей малейшее отклонение от заводской комплектации тут же бросалось в глаза, но сегодня это не сработает. Поэтому новая писанина, скорее всего, останется на бумаге, а в нашей жизни ничего особого не поменяется. К тому же, согласно ПДД, запрещение эксплуатации не мешает водителю «следовать к месту стоянки или ремонта»…
А сильнее всего раздражает то, что сегодня по нашим дорогам, особенно вдали от мегаполисов, ездит множество автомобилей, которые можно «арестовывать» за один только внешний вид. Ржавые кузова, неработающие фары... На этом фоне переписывание нормативов, грозящее штрафами за отсутствие противосолнечных козырьков, не вызывает ничего, кроме усмешки.
С текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.
- Напомним, общественное обсуждение изменений в перечень неисправностей продлится до 16 октября. Постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 г. Дополнения появились в разделах: обзорность транспортного средства, сцепные устройства и т.д. Более детально прописаны требования к тормозным системам, рулевому управлению, устройствам освещения, шинам.