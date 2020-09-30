Но куда козырек может деться, ведь он предусмотрен конструкцией любого автомобиля, а сломать его — это надо еще очень постараться.

На сайте regulation.gov.ru идет обсуждение новой редакции перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобилей и за которые инспекторы смогут штрафовать. Список пополнил новый пункт — отсутствие противосолнечного козырька.

Теоретически мы можем предположить, что он по каким-то причинам сломался, а водитель на это не обращает внимания и продолжает ездить без него. Кстати, использовать солнцезащитные козырьки можно и при отсутствии солнца. Например, в светлое время суток он помогает уменьшить поток света и таким образом снижает нагрузку на глаза. Некоторые приспускают козырек, чтобы лучше сконцентрировать внимание на дороге, а в темное время суток опущенный козырек защищает от высоко стоящих слепящих дорожных фонарей. При ярком солнце эта деталь необходима, что знает любой автомобилист. Так что появление этой нормы нам показалось несколько избыточным.

Комментируетшеф-редактор сайта «За рулем»

— Ну, с одной стороны, если противосолнечный козырек предусмотрен конструкцией, не могу представить ситуацию, при которой его вдруг не оказалось на положенном месте. Разве что крепление отвалилось. Мне приходилось ездить на разных автомобилях, в том числе и очень старых, в удручающем техническом состоянии, но ни разу не было проблем с противосолнечным козырьком. Однажды отвалилось салонное зеркало в одном китайском кроссовере. Но козырек всегда выполнял свою функцию. Это, пожалуй, одна из самых долговечных деталей в интерьере — используется редко, механизм наипростейший, а потому ломаться там нечему.



И все же это не отменяет странности ограничения. Есть солнцезащитные очки, бейсболка с козырьком. В конце концов, при острой необходимости защитить глаза от солнца можно на время и рукой. По крайней мере, запрещать эксплуатацию при этом точно не вижу необходимости. Да и штрафовать тоже незачем. Ведь даже если козырек есть, водитель не обязан им пользоваться.

А вот ветровые стекла, в отличие от козырьков, выходят их строя довольно часто, достаточно лишь мелкого камушка на дороге. Рассказываем, как выбрать новое и стоит ли бояться «китайцев».



Фото: Depositphotos и «За рулем»