Легковушка врезается в автобус на 208 км/ч (эксперимент)

Много шума, осколков, покореженного железа — и ничего хорошего.

Материалы по теме Один поворот шоссе — десятки аварий (видео)

Эпизод, снятый журналистами болгарского сайта bri4ka.com, не укладывается в правила ни одного краш-теста в мире. Но в реальном мире, к сожалению, подобная ситуация представима.

Видео довольно подробно изучает теоретические основы безопасности транспортных средств, а основные события разворачиваются после 19-й минуты, когда Opel Omega второго поколения начинает разгон навстречу обычному городскому автобусу, стоящему на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Машина управляется дистанционно, в салоне находится манекен, еще несколько располагаются в автобусе. Съемка идет с нескольких точек, включая квадрокоптер.

Что характерно, автомобиль ударяется даже не в самое слабое место левого борта (то есть в середину), а буквально в задний мост. Несмотря на это, в первые мгновения кажется, что машина буквально пройдет сквозь автобус навылет. Скорость, зафиксированная в момент удара, составляет 208 км/ч.

Euro NCAP пересматривает методику краш-тестов: в частности, будет оцениваться не только защита пассажиров, но и урон, наносимый встречному транспорту.

Видео: YouTube, канал Bri4ka. COM