Вариант на выходные: день рождения «Моторов Октября»

Пока свобода перемещений ничем не ограничена, надо пользоваться моментом!

Материалы по теме Messerschmitt FMR KR 200: десять сил экономического чуда

В субботу, 10 октября, состоится событие, которое жителям и гостям Москвы, небезразличным к автомобильной культуре, никак не стоит пропускать. Это день рождения музея «Моторы Октября» — музею исполняется один год!

Возраст вроде бы небольшой, а вот программа подготовлена очень серьезная. Так, особое внимание организаторы обращают на экспозицию микрокаров, бабблкаров и кабиненроллеров. Это совсем новое направление, только появившееся в музее осенью.

Легендарный кабиненроллер Мессершмитта (причем в нескольких вариантах), испанский спортивный Бискутер, немецко-итальянские NSU Prinz, NSU FIAT Panoramica и NSU Autobianchi и многие другие послевоенные машинки из плексигласа, алюминия и стеклопластика.

Для пришедших в музей именно 10 октября подготовлен специальный интерактивный квест и шоу роботов. Детям будет интересно и полезно: им расскажут про то, как работает автомобиль, прямо в ходе квеста соберут и заведут его (!), а самых сноровистых наградят бесплатным катанием на ретромобилях.

Кроме того, анонсировано шоу силачей с участием двукратного чемпиона мира по армлифтингу и победителя шоу «Я могу» на Первом канале Александра Кириллова, а также рекордсмена России по переворачиванию автомобилей Дмитрия Терехова. В программе праздничного дня: тяга автомобиля, разрывание автомобильных номеров и сгибание металлических прутьев.

Взрослый билет стоит 700 рублей, детский (до 10 лет) 500 рублей, а катание на ретроавтомобиле обойдется вам в 300 рублей. Билеты можно купить прямо на сайте музея — automuseum.ru.

Где: музей находится на территории творческого пространства бывшего завода «Кристалл» (ул. Самокатная, дом 4, строение 34)

Часы работы: c 10:00 до 21:00

Конечно, представлена в «Моторах Октября» и советская классика — например, ГАЗ-21 Волга, малоизвестные подробности о которой мы недавно собрали в одной публикации.

Фото: «Моторы Октября»