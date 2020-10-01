Ребенок угнал школьный автобус

Полиция гналась за ним в течение получаса, но остановился он только после того, как врезался в газопровод, а затем — в дерево.

Инцидент произошел в американском городе Батон-Руж в минувшее воскресенье. Одиннадцатилетний парнишка угнал школьный автобус в 11 утра по местному времени. Стражи порядка начали преследование юного угонщика. В 11.30 автобус врезался в несколько препятствий и разбился, и тогда сотрудникам полиции удалось окружить несовершеннолетнего водителя и взять под стражу.

На видео, снятом очевидцем происшествия, заметно, как по городу несется автобус, а за ним с десяток полицейских машин. Вереница машин на большой скорости проехала практически через весь город. Автобус остановился после того, как протаранил газопровод и дерево. По сообщению полиции, авария не причинила каких-либо серьезных повреждений никому из людей. В сводке также было отмечено, что парень намеренно пытался разбить автобус. Что послужило тому причиной, теперь предстоит разбираться полиции, школе и родителям. Вероятно, подросток не из тех, кто любит учиться.

Ребенка взяли под стражу и предъявили ему сразу несколько обвинений: кражу автомобиля и нападение при отягчающих обстоятельствах.

А у нас на Кубани маленькая девочка разрисовала мелками 15 припаркованных автомобилей, часть из них она поцарапала.

Видео: YouTube