Lada Granta Prima с пневмоподвеской: цены известны

Вариантов у фургона будет целых три — под любой груз и разную грузоподъемность.

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Опубликован прайс-лист на несколько вариантов коммерческого фургона на базе автомобиля Lada Granta. Машины Granta Prima создаются компанией из Нижнего Новгорода «Промышленные технологии» (Промтех). В июне 2020 года были собраны первые образцы, тогда же появилась первая информация: стало известно, что будет выпускаться широкий спектр фургонов — в частности, промтоварный и рефрижератор.

Теперь известны подробные характеристики и цены на три вида фургонов Lada Granta Prima. У каждой модификации — евротент, промтоварный и рефрижератор — есть варианты объема фургона: Standart, Long и Maxi.

Самая доступная модификация Евротент (4,9; 5,3 или 6,7 куб. м) стоит от 987 900 рублей. Промтоварная Prima (4,8; 5,2 или 6,6 куб. м) немного дороже — от 999 900 рублей. Варианты Рефрижератора (4,4; 4,8 или 6,1 куб. м) предлагаются по цене от 1 179 900 рублей.

Грузоподъемность фургонов колеблется от 700 кг (самая скромная — у рефрижераторов) до 900 кг у промтоварных и евротентов. Машины оснащаются задней пневмоподвеской: с места водителя можно изменить дорожный просвет и жесткость, а также выровнять автомобиль при загрузке. Все автомобили Lada Granta Prima оснащаются 1,6-литровым восьмиклапанником мощностью 87 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКП.

Напомним, Granta Prima служат альтернативой фургонам ВИС-Авто. Обе компании, и ВИС-Авто, и Промтех, — одобренные кузовостроители АВТОВАЗа.

Одна из мелкосерийных модификаций Lada, выпускающихся на ВИС-Авто, недавно пропала из модельного ряда АВТОВАЗа — это Lada 4x4 Bronto.

Фото: kubcar.ru