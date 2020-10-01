В продаже появилась Marussia: всего 12,5 млн

Автомобиль в прекрасном состоянии выставлен на сайте Авто.ру.

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Впрочем, Marussia модели В1, которую выставили на сайте Авто.ру, почти новая — пробег у заднеприводного спорткара всего 100 км. Под капотом двигатель 3,5 литра, мощностью 300 л.с., коробка-автомат. Цвет молочно-серебристый, ремонта не требует. Нужна ли кому-нибудь такая за 12,5 млн рублей? Ну, скажем, машина очень уж на любителя.

Компанию Marussia Motors основали в 2007 году Николай Фоменко, Антон Колесников и Ефим Островский. За семь лет существования фирмы было построено 44 прототипа спортивных автомобилей и выпущено четыре серийных спорткара. Компания получила и потратила многомиллионные инвестиции, брала кредиты и активно рекламировала свой бренд. Marussia успела поучаствовать в нескольких сезонах чемпионата Формула-1, в апреле 2014 года компания объявила о банкротстве, имущество было распродано.

За все время своего существования Marussia Motors смогла продать лишь 4 автомобиля.



Фото: Авто.ру