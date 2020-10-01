Пошел на таран: водители не поделили парковку

Конфликты на дороге происходят нередко, но, как правило, до такой крайности не доходит.

Поиск парковки может стать стрессовой ситуацией, особенно если кто-то быстро прошмыгнет на место, которое вы уже наметили для своего автомобиля.

Это видео было снято в США на парковке у супермаркета, но где конкретно это произошло и что предшествовало спору — неизвестно. Когда начинается съемка, ни Ford Mustang, ни Nissan уже не находятся ни на парковочном месте, ни рядом с ним. Тем не менее, на кадрах видно, как пассажир Ниссана несколько раз ударяет ногой красный Mustang. Затем он и водитель Ниссана возвращаются в машину, а водитель Мустанга, одетый в светоотражающей жилет, прыгает в свою и начинает таранить водительскую дверь соперника. Причем делает это с остервенением, практически не убирая ноги с педали газа, пытаясь как можно сильнее промять кузов соперника.

Nissan пытается уехать, но разгневанный владелец Мустанга начинает его преследовать прямо на парковке. На этом месте видеосъемка обрывается, но в кадре слышится вой полицейской сирены. Кажется, стражам правопорядка все же удалось предотвратить кровопролитие.

В комментариях люди удивляются такой гиперреакции, ведь всего-навсего нужно было найти другое парковочное место, пусть не так близко к магазину. И выдвигают предположение, что такой высокий градус агрессии является отложенным результатом изоляций, масок, необходимости соблюдать дистанцию, то есть всего того, что связано с пандемией. У людей просто сдают нервы, и многим уже требуется помощь психолога, как этим участникам конфликта.

Что толкает водителей на подобные «подвиги», разбирался наш автор.



Видео: YouTube