Lada 4x4 Urban Black: фото и все расцветки

Urban Black может быть не только черным.

Материалы по теме АВТОВАЗ начал сборку Lada 4x4 Urban в версии Black

На сайте lada.ru появилась страница, посвященная новой комплектации вазовского внедорожника — Lada 4x4 Urban Black. Официально автомобиль не представлен, поэтому детальный состав комплектации, цена и дата начала продаж пока неизвестны. Однако многие детали уже обнародованы неофициальными источниками, а страница на сайте производителя дает некоторые дополнительные данные.

Интерьер: машины серии Black будут отличаться от обычного Урбана сиденьями с черно-серой обивкой и вышитыми логотипами серии на спинках, обивкой потолка черного цвета и черным блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Внешность: у всех автомобилей серии Black будут легкосплавные колесные диски черного цвета. На передних крыльях машины шильдики с названием серии.

Цветовая гамма: Urban Black может быть любого цвета, что и обычный Urban. В показанной для «черной» серии гамме цветов присутствуют белый («Белое облако»), темно-зеленый («Несси 2»), черный («Пантера»), малиновый («Барокко»), ярко-синий («Голубая планета»), серебристо-темно-серый («Борнео»), светло-серебристый («Снежная королева») и золотисто-коричневый («Кориандр»). Доплата за любой цвет, кроме трех первых, составляет 6000 рублей.

Вместе с тем, по неофициальным данным, с конвейера в Тольятти пока сходят лишь черные Lada 4x4 Urban Black. Такие автомобили уже начали поступать к официальным дилерам Lada.

Версия Black есть также у седана Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross, цены уже объявлены.

Фото: АВТОВАЗ