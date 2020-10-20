Каждый третий водитель оставляет старые номера

Кому-то нравится сочетание букв и цифр. Но скорее — а зачем учить новое?

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У автолюбителей спросили, ставят ли они на новую машину свои старые номера? 30% россиян ответили положительно, из них 19% сохраняют за собой «красивое» сочетание цифр или букв, а 11% просто «привыкли к ним». 62% опрошенных к номерам не привыкают и меняют их вместе с машиной, а 8% ответили, что не знали о такой возможности.

Чаще всего из-за «красоты» номера оставляют в Курганской и Иркутской областях. По 24% опрошенных из этих регионов выбрали вариант ответа «да, они у меня красивые».

Привязываются к старым регистрационным знакам больше других жители Московской области — 16,4%, Иркутской области — 14,7% и Ростовской области — 14,1%. В Ямало-Ненецком автономном округе большинство — 74%, при смене автомобиля меняют и номера. А из тех, кто не знает, что старые номера можно перевесить на новый автомобиль, большинство живут в Крыму (14,9%), Курганской области (13,3%) и Пермском крае (13%).

Опрос проводили с 1 по 7 сентября 2020 года среди пользователей портала «Дром». В нем приняло участие 12 640 человек.

В комментариях к опросу большинство пользователей сходятся во мнении, что «не в номерах счастье» и приятно, конечно, когда попадается красивый номер, но оставлять смысла нет, потому что «красивый номер — это новый номер».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС