GMC поторопился показать реальный прототип Хаммера

Hummer EV воплоти существует, заявили в компании после того, как главный инженер Аль Оппенгейзер признался, что прототипа нет.

Материалы по теме Hummer вернулся — цены и характеристики

Дебют GMC Hummer EV был странным. На презентации было показано только 5-минутное видео, в котором электрический пикап эффектно преодолевает бездорожье. Но сам автомобиль на сцене так и не появился, что вызвало недоумение.

Кроме того, главный инженер Аль Оппенгейзер позже признался: у компании «пока нет автомобиля. Мы строим нашу первую тестовую машину».

Серийной версии пикапа нет, но в Сети появилось видео от Speed Phenom, в котором показан предсерийный прототип Хаммера. На пути к конвейеру автомобиль изменится, правда, незначительно, если речь идет о его внешности и дизайне салона.

Версия Edition 1 в максимальной комплектации будет стоить 112 595 долларов — около 8,8 млн рублей. Все первые Хаммеры будут окрашиваться в белый цвет и оснащаться трехсекционной съемной крышей. В видео представлено немало доказательств того, что перед нами усовершенствованный прототип, а не ранний испытательный образец. Это и съемная крыша на отметке 5:40 на видео, и откидной борт на отметке 6:10.

Хотелось бы увидеть и «походку краба», когда пикап двигается по диагонали, но четырехколесная система рулевого управления еще не готова. Также будет интересно посмотреть, как пикап разгоняется до 100 км/ч. Напомним, в компании обещали, что достигать такой скорости пикап сможет всего за 3 секунды.

Hummer EV похож пока на алмаз в неограненном виде. На огранку у компании есть год — первые купленные машины клиенты получат осенью 2021 года.

Во время презентации Hummer EV раскупили всего за 10 минут.

Фото, видео: Youtube