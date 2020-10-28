Получать микрозаймы разрешат по водительским правам

С таким предложением выступило Минэкономразвития, а Банк России идею поддержал.

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Минэкономразвития направило в правительство законопроект, который узаконит получение финансовых услуг по водительскому удостоверению, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. После этого законопроект, позволяющий использовать упрощенный порядок предоставления финансовых услуг, унесут в Госдуму. Если все пойдет по плану, документ примут в весеннюю сессию, и он вступит в силу до конца 2021 года.

По «антиотмывочному» закону финансовые организации должны идентифицировать личность клиента перед оказанием финансовой услуги. Для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в организацию ФИО, номер паспорта, сотовый и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Новый законопроект предусматривает включение в этот список и водительского удостоверения.

Водительские права предлагается использовать только для упрощенной идентификации, которая доступна для ограниченного числа операций. Например, оформить потребкредит на сумму до 15 тыс. рублей, получить выигрыш в лотерее до 100 тыс., заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, делать почтовый перевод до 15 тыс. и обменять валюту эквивалентом до 100 тыс. рублей.

Банк России поддержал эту инициативу, но для ограниченного числа операций. Росфинмониторинг тоже не против, риска отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в инициативе они не видят. Однако полностью заменить паспорт права не смогут, их проще подделать, а проверить их подлинность труднее, так как документ заламинирован.

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков считает, что нововведение будет удобно, прежде всего, самим автовладельцам. Люди не всегда носят с собой паспорт, а права у любого водителя под рукой. Могут возникнуть обстоятельства, когда нужно быстро получить финансовую услугу, и упрощенная схема тут пригодится.

Но в идеале нужен единый документ, возможно, завязанный на биометрию, который позволит водить автомобиль, получать доступ в какие-либо помещения, оформлять различные услуги, покупать билеты на самолет и т.д.

Так, в США и странах Западной Европы водительское удостоверение дает доступ к финансовым и госуслугам наравне с другими документами.

Пора поднять статус водительских прав до удостоверения личности, считают в «За рулем».



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