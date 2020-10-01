Ограбление поезда: смотрите, как воров берут с поличным

Сбросили с тепловоза почти полтонны солярки и собирались удрать с ней.

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Попытку присвоить 490 литров дизельного топлива пресекла транспортная полиция в Смоленске. Двое 25-летних безработных, проживающих в Ржеве, уговорили машиниста тепловоза и его помощника с депо Вязьма-Сортировочная слить топливо с локомотива в канистры, чтобы после продать его и поделить выручку.

Машинист и помощник перекачали топливо в канистры и сбросили их с тепловоза в оговоренном месте перегона на территории Ржевского района Тверской области. Однако ровно в этом месте злоумышленников поджидала камера, установленная оперативниками транспортной полиции и зафиксировавшая все безобразие.

Инициаторы авантюры были задержаны при попытке увезти канистры на автомобиле, а по прибытии тепловоза на станцию Сычевка стражи порядка взяли и машиниста с помощником.

В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и пунктом «а» части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», пишет сайт МВД России.

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Видео: Youtube, канал МВД МЕДИА