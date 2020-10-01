За 5 секунд: ИскИн решит, на сколько $$ вы побились

Выдан патент на изобретение. Оно наверняка заинтересует страховщиков и избавит от головной боли автовладельцев.

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Основное требование для упрощенного урегулирования убытков (европротокол) — быстрое определение суммы претензии. Однако на глазок определить тяжесть повреждений транспортного средства бывает сложно. Да и на подготовку экспертного заключения и согласования уходит до нескольких недель.

Благодаря уникальному и теперь запатентованному процессу автоматической регистрации повреждений с помощью изображений этот процесс значительно упростился, причем разработчики уверяют, что качество экспертизы не страдает.

Патент на автоматическое распознавание повреждений транспортных средств по изображению недавно получила немецкая компания ControlExpert. На основе фотографий, сделанных на месте аварии, с помощью искусственного интеллекта можно определить, сколько всего повреждений получил автомобиль и насколько они серьезные.

Повреждения нейронная сеть выявляет с помощью базы данных, которую создала кампания, в ней содержатся миллионы профилей повреждений. В течение нескольких секунд сервис выдает заключение, можно ли деталь отремонтировать или же она, увы, под замену. В более сложных случаях подключаются автомобильные эксперты компании ControlExpert, но при наличии «черновой» оценки делать это проще и быстрее, и кроме того, информация пополняет общую «копилку» данных на будущее.

Запатентованный процесс основан на более чем 10-летней исследовательской работе компании ControlExpert. Андреас Витте, технический директор компании и глава отдела исследований и разработок, отметил: «Мы рассматриваем получение патента как подтверждение новаторской работы, которую мы сделали, но приятно осознавать, что наше изобретение окажет большое влияние на качество обслуживания клиентов».

Фотографии повреждений, передаваемые через смартфон, планшет и компьютер, искусственный интеллект анализирует за несколько секунд, таким образом, запатентованное распознавание изображений ускорит, например, процесс взаимодействия страховщика с клиентом по поводу ремонта транспортного средства.

Как ни странно, не доверяет искусственному интеллекту Илон Маск, он еще несколько лет назад сказал, что это погубит человечество.

Фото: Depositphotos