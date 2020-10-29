MINI готовит к выпуску два кроссовера и хэтчбек

За 20 лет, прошедшие с перезапуска бренда, много чего произошло в автомире, и MINI решил поменяться. Теперь, заявили в компании, будет создан «портфель полностью электрических транспортных средств», а первыми в него войдут два новых кроссовера и трехдверный хэтчбек.
Однако бренд не будет предлагать машины только с электрическими двигателями — бензиновые и дизельные никуда не исчезнут, так как в компании считают, что:
«Они продолжают оставаться идеальным решением для целевых групп и регионов, чьи потребности в мобильности еще не удовлетворяются полностью электрическими транспортными средствами».
При этом двигателями внутреннего сгорания будут оснащаться небольшие модели, а также новый компактный кроссовер. Более крупный кроссовер получит только электрическую версию, как и Countryman следующего поколения.
В премиальном компактном сегменте у компании появится относительно большой автомобиль, который «удовлетворит требования многих клиентов с точки зрения пространства и универсальности». При этом модель, как и все прочие, останется типичным MINI.
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Фото: MINI