Lada 4x4 и Xray в версии Black: с черным дороже на 9000

АВТОВАЗ объявил старт продаж двух моделей в новой комплектации и назвал цены. Готовы платить такие деньги?

Материалы по теме Lada 4x4 Urban Black: фото и все расцветки

30 октября отечественный бренд Lada запустил продажи автомобилей 4x4 Urban и Xray Cross в комплектации Black. Машины этой комплектации отличают черные акценты в интерьере, оригинальные детали во внешности и бейджи с названием серии — [BLACK].

Внедорожники 4x4 Urban Black имеют корпуса зеркал и колесные диски 16" черного цвета, а также темную обивку потолка и сидений. «Черненые» внедорожники созданы на базе единственной имеющейся у Урбана комплектации Luxe, в которую входят обогревы передних сидений и зеркал с электрорегулировкой, а также кондиционер.

Luxe стоит 657 900 рублей, а новая версия Black — 666 900 рублей. Таким образом, черные акценты сделали внедорожник дороже на 9000 рублей.

У кроссоверов Xray Cross Black отличительные черты похожие, но все же другие: черная глянцевая крыша, так называемая «алмазная огранка» черных колесных дисков, черные корпуса зеркал и так же, как и у Lada 4x4, темные обивки сидений и потолка.

Основой для Xray Cross Black стала относительно недорогая (вторая по цене) комплектация Comfort, но есть важный нюанс: к полагающемуся в «комфорте» кондиционеру, охлаждаемому бардачку, 4 стеклоподъемникам, электроприводу и обогреву зеркал, вместо обычной двухдиновой магнитолы, тут поставили мультимедийку с сервисами Яндекс.Авто, 4G-модемом и камерой заднего вида.

Xray Cross Black есть в двух вариантах: с мотором 122 л.с. на МКП за 927 900 рублей и с двигателем 113 л.с. на вариаторе за 987 900 рублей. «Обычные» хэтчбеки в комплектации комфорт — без черных акцентов и со стандартной магнитолой — стоят, соответственно, 881 900 и 941 900 рублей. То есть черная крыша, потолок, диски и продвинутая мультимедиа накинули на цену Xray Cross 46 000 рублей.

Ранее в октябре АВТОВАЗ запустил продажи LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross в аналогичном исполнении Black.

Фото: АВТОВАЗ