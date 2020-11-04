Мечты механика: девушки на автосервисе (18+)

Не совсем одетым девушкам самое место на стенах автомастерских.

Материалы по теме Первый календарь на 2021 год: не очень одетые трактористки (18+)

Немецкий фотограф Франк Люцебек, который специализируется на создании тематических ежегодников, сделал очередную серию эротических календарей. Сегодня мы представляем второй, на котором запечатлены девушки на автосервисе.

В календаре под названием Schrauberträume 2021, что можно перевести как «Мечты механика», 12 привлекательных моделей, в большинстве своем минимально одетых, расположились в соблазнительных позах. Предназначен календарь для украшения стен мастерских, что довольно популярно как у механиков-профессионалов, так и у автолюбителей.

В календарях эстетической эротической фотографии на 2021 год, сделанных фотографом Франком Люцебеком для издательства Heel, можно также увидеть мечты молодых фермеров и девушек на мопедах. Будут и новые выпуски: девушки и строительная техника и «сексуальная автомойка».

Экземпляр настенного календаря «Мечты механика» обойдется от 14 евро (в зависимости от площадки интернет-покупки).

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Интересным в прошлом году получился календарь Pirelli: красотки на нем изображали сцены из пьес Шекспира. Но в марте этого года шинная компания объявила о прекращении работы над изданием на 2021 год «в связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-19». 100 тыс. евро решили перечислить на помощь в борьбе с коронавирусом. А календарь выпустят, когда для этого наступит более подходящее время.

Фото: Frank Lutzebäck