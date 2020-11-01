Беспилотный КАМАЗ в движении: смотрим видео

У этого автомобиля-робота сразу два комплекта «органов зрения», а различий между передней и задней частями нет.

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Отечественный бренд КАМАЗ представил на видео беспилотный автомобиль КАМАЗ-3373 Челнок. Это первый коммерческий беспилотник в России, и на него уже получен патент. Автономный автомобиль с бортовой платформой имеет габариты 8000 мм в длину, 2550 мм в ширину и 4000 мм в высоту, то есть примерно столько же, сколько и у обычного двухосного бортового КАМАЗ-4308-69, с той лишь поправкой, что у Челнока нет кабины, а значит, почти весь заданный габаритами объем — полезный.

Грузоподъемность беспилотной машины — 10 тонн, в то время как у сравнимого по габаритам традиционного КАМАЗа лишь 5,7 тонны! Полная масса Челнока составляет 18 тонн, а развесовка — идеальные 50/50, по 9 тонн на ось. Передней и задней частей у машины нет, она может двигаться в любом направлении.

Поворачиваются все колеса, а значит, машина может разворачиваться на небольших площадках (радиус разворота пока не уточняется), а кроме того, среди режимов движения есть режим краба, то есть по диагонали — прямо как у нового Hummer.

Челнок оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением. Такая силовая установка обеспечивает неизменную частоту вращения ротора при различных нагрузках.

Функционал машины пока сложно сравнивать с уровнем обычных коммерческих машин. Скорость ограничена электроникой на отметке 40 км/ч, а батарея в 60 кВт.ч обеспечивает пробег в 50 км. При зарядке трехфазным током напряжением 380 В можно полностью зарядить батарею за 5 часов; можно заряжаться и током 220 В, но это будет еще дольше.

Впрочем, инженеры говорят, что с учетом возложенных на машину задач таких характеристик пока вполне хватает — сейчас беспилотник используется во внутризаводских перевозках на территориях сборочного автозавода и НТЦ ПАО «КАМАЗ».

В будущем на этом шасси предполагается строить машины с различными надстройками — от беспилотных седельных тягачей до самосвалов. Последний как раз находится в стадии активной разработки — автономный самосвал, лишенный кабины, собираются представить уже в первом квартале 2021 года.

Сейчас у КАМАЗа в проектах числится сразу несколько беспилотных машин, а некоторые новые модели, например, карьерный самосвал Самсон, в случае необходимости можно перевести в автономный режим.

Видео: Youtube, канал ПАО «КАМАЗ»