УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — журнал За рулем

УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов

Предприятие UAZ of America собиралось продавать модернизированные ульяновские автомобили в Штатах.

Материалы по теме
УАЗ-469 1977 года восстановили «в идеал» (видео)

Доработанный УАЗ-31512 «Белая чума» попал в один из дилерских центров в Санкт-Петербурге в 1997 году, сообщает УАЗ на официальной страничке ВКонтакте. «Чумой» его прозвали из-за незаурядной внешности и впечатляющих характеристиках, а «белой» — из-за цвета кузова.

УАЗ-31512 (сейчас бы это был модернизированный вариант Хантера) отличался нестандартным окрасом кузова и «грязевой» резиной BFGoodrich на хромированных дисках. У него также был новый фирменный тент из синтетического материала — с молниями для доступа в заднюю часть, фиксирующими «липучками» по периметру и окнами из прозрачного пластика.

Автомобиль дооснастили тахометром, увеличенными боковыми зеркалами и сиденьями с улучшенной «анатомией», облегченной регулировкой и повышенной износостойкостью покрытия. На нем были установлены вентилируемые дисковые тормоза и длинноходные оффроуд-амортизаторы Monroe Sensa-Trac. Передний бампер заменили стальной трубой с оригинальным кенгурином и мощной электролебедкой Ramsey.

Но особой гордостью стал V-образный шестицилиндровый мотор Vortec от General Motors мощностью 184 л. с. К мощному силовому агрегату в придачу шли увеличенный в объеме радиатор и 5-ступенчатая импортная МКП. И стоил в итоге этот монстр 15 тыс. долларов. В общем, как известно, не пошел у них этот бизнес, оказалось слишком дорого для 90-x. А машина осталась, как напоминание о далеко идущих планах.

Фото: УАЗ/ВКонтакте/5Колесо

УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов

Предприятие UAZ of America собиралось продавать модернизированные ульяновские автомобили в Штатах.

УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — фото 1201395УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — фото 1201396УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — фото 1201397УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов
УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов

Предприятие UAZ of America собиралось продавать модернизированные ульяновские автомобили в Штатах.

УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — фото 1201396УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — фото 1201395УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов — фото 1201397УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов
24
Оцените материал
0:0

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...