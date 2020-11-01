УАЗ «Белая чума» оценили в 16 тыс. долларов

Предприятие UAZ of America собиралось продавать модернизированные ульяновские автомобили в Штатах.

Доработанный УАЗ-31512 «Белая чума» попал в один из дилерских центров в Санкт-Петербурге в 1997 году, сообщает УАЗ на официальной страничке ВКонтакте. «Чумой» его прозвали из-за незаурядной внешности и впечатляющих характеристиках, а «белой» — из-за цвета кузова.

УАЗ-31512 (сейчас бы это был модернизированный вариант Хантера) отличался нестандартным окрасом кузова и «грязевой» резиной BFGoodrich на хромированных дисках. У него также был новый фирменный тент из синтетического материала — с молниями для доступа в заднюю часть, фиксирующими «липучками» по периметру и окнами из прозрачного пластика.

Автомобиль дооснастили тахометром, увеличенными боковыми зеркалами и сиденьями с улучшенной «анатомией», облегченной регулировкой и повышенной износостойкостью покрытия. На нем были установлены вентилируемые дисковые тормоза и длинноходные оффроуд-амортизаторы Monroe Sensa-Trac. Передний бампер заменили стальной трубой с оригинальным кенгурином и мощной электролебедкой Ramsey.

Но особой гордостью стал V-образный шестицилиндровый мотор Vortec от General Motors мощностью 184 л. с. К мощному силовому агрегату в придачу шли увеличенный в объеме радиатор и 5-ступенчатая импортная МКП. И стоил в итоге этот монстр 15 тыс. долларов. В общем, как известно, не пошел у них этот бизнес, оказалось слишком дорого для 90-x. А машина осталась, как напоминание о далеко идущих планах.

Компания MWM из чешского города Штеновице использует российский УАЗ Хантер в качестве базового автомобиля для электрокара Spartan.



Фото: УАЗ/ВКонтакте/5Колесо