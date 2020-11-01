Бетономешалка снесла эстакаду на шоссе, сзади шла легковушка (видео)

Как это могло произойти?! Шокирующий случай на Рублевском шоссе.

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Инцидент произошел на Рублевском шоссе в Москве еще в минувший вторник, 10 ноября, но ввиду зрелищности опубликованных видеофрагментов несколько дней спустя начал активно обсуждаться во многих иностранных СМИ. Грузовик-бетономешалка на полной скорости въехал под бетонную эстакаду, высота которой оказалась слишком мала.

На этих кадрах мы видим, как грузовик мгновенно приседает на подвеске, а затем, едва он выезжает из-под перекрытия, оно стремительно обрушивается прямо на проезжую часть. Первый фрагмент представленного видео снят видеорегистратором идущего сзади легкового автомобиля, водитель которого рисковал воспринять самые тяжелые последствия случившегося.

К счастью, он успел среагировать, и вся бетонная масса обрушилась исключительно на капот авто. Ни водитель, ни его трое пассажиров не пострадали. Движение на этом участке Рублевского шоссе было заблокировано на несколько часов.

Другой странный случай произошел недавно на столичной МКАД: непутевый папаша с ребенком выехал на автомобильную полосу на электросамокате.

Видео: Youtube, канал Pravda Report