Бетономешалка снесла эстакаду на шоссе, сзади шла легковушка (видео)

Инцидент произошел на Рублевском шоссе в Москве еще в минувший вторник, 10 ноября, но ввиду зрелищности опубликованных видеофрагментов несколько дней спустя начал активно обсуждаться во многих иностранных СМИ. Грузовик-бетономешалка на полной скорости въехал под бетонную эстакаду, высота которой оказалась слишком мала.
На этих кадрах мы видим, как грузовик мгновенно приседает на подвеске, а затем, едва он выезжает из-под перекрытия, оно стремительно обрушивается прямо на проезжую часть. Первый фрагмент представленного видео снят видеорегистратором идущего сзади легкового автомобиля, водитель которого рисковал воспринять самые тяжелые последствия случившегося.
К счастью, он успел среагировать, и вся бетонная масса обрушилась исключительно на капот авто. Ни водитель, ни его трое пассажиров не пострадали. Движение на этом участке Рублевского шоссе было заблокировано на несколько часов.
- Другой странный случай произошел недавно на столичной МКАД: непутевый папаша с ребенком выехал на автомобильную полосу на электросамокате.
Видео: Youtube, канал Pravda Report