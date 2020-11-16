Aura, Avira, Iskra, Mira: еще больше имен для новых Lada

Совсем недавно АВТОВАЗ подвел итоги конкурса на название новой модели Lada, в котором победили четыре имени. Но оказалось, что интересных имен для перспективных моделей еще больше.

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АВТОВАЗ зарегистрировал в Роспатенте целую россыпь имен для будущих моделей. Из победивших в конкурсе до регистрации дошло одно — Alta. Среди новеньких — Aura, Iskra, Mira, Avira и Sfera.

Слова оформлены как в одиночном варианте, так и в сочетании с Lada, охранные свидетельства выданы по классу автомобилей.

Как пишут СМИ, новые названия — это задел на будущее, свидетельства на регистрацию торговых марок действуют 10 лет.

Маловероятно, что все эти наименования планируются для конкретных моделей, скорее всего, АВТОВАЗ «застолбил» их впрок. Известны и требования АВТОВАЗа к новому имени: оно должно ассоциироваться с Россией, сочетаться со словом Lada, в названии должно быть два-три слога, на конце — обязательно буква «А», в слове должно быть понятное ударение, которое никто бы не путал, и имя должно легко писаться и читаться как на кириллице, так и на латинице. Все зарегистрированные названия этим требованиям соответствуют.

За АВТОВАЗом числится пара десятков имен для будущих моделей. Вряд ли все их производитель когда-нибудь использует, но отрадно, что перспектива появления новых моделей есть.

Напомним, что автор имени Lada Granta Павел Захаров, победитель конкурса «Народной машине — народное название», в свое время получил ключи от автомобиля Lada Kalina.

Фото: АВТОВАЗ