Mercedes-Maybach S-Class: его покажут завтра!

За день до премьеры компания показала фрагмент задней двери и крыла.

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Новый Maybach S-Class базируется на обычной версии и без того люксового седана и делает его более роскошным. Колесная база четырехдверного автомобиля на 18 сантиметров длиннее, чем у стандартного S-Class, поэтому пассажиры сзади могут разместиться с еще большим комфортом.

Mercedes сообщает о некоторых из наиболее роскошных особенностей Maybach. Например, задние сиденья оснащены новой функцией массажа в опоре для икр и локальным обогревом шеи и плеч. В особенно экстравагантном варианте покупатели могут выбрать отделанную деревом спинку передних сидений и деревянную вставку между двумя задними пассажирскими сиденьями.

Снимки показывают, что передняя часть салона похожа на новый S-Class с массивным угловым экраном, доминирующим над центральной стойкой. Но по сравнению со стандартным седаном версия Maybach будет отделана более роскошными материалами.

Снаружи Maybach S-Class немного отличается от версии Mercedes. Передняя часть имеет иную решетку радиатора с планкой посередине, а задняя — небольшие изменения в бампере. Двойная M (логотип Maybach) появляется на задней стойке. Покупатели могут заказать автомобиль в двухцветном варианте окраски с элегантной разделительной линией между цветами.

Maybach станет единственным вариантом S-класса, доступным с двигателем V12. Это будет 6,0-литровая силовая установка с двойным турбонаддувом, которая будет развивать мощность 621 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента.

В России Mercedes—Maybach S 560 4MATIC с АКП 2019 г. в. сейчас предлагают по цене от 16 196 600 рублей.

Напомним, презентация нового Mercedes-Benz S-Класса состоялась в сентябре этого года.



Фото: Mercedes-Benz