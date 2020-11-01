Mercedes-Benz Maybach S-Class: еще больше роскоши и массажа

Увеличенная по сравнению с удлиненной версией Mercedes-Benz S-Класса на 18 см колесная база здесь целиком пришлась на заднюю часть салона.

Компания Mercedes-Benz официально представила флагманскую версию седана последнего поколения — Maybach S-Class.

Отличить Maybach от стандартного S—класса можно по вертикальным молдингам с 3D-эффектом. Логотип Maybach интегрирован в хромированное обрамление решетки радиатора. Задние двери шире, чем у собратьев этой модели, а в стойке С кузова располагается неподвижное треугольное боковое стекло.

Mercedes-Maybach S-Класса доступен в том числе в двухцветной окраске кузова с разделительной линией, которая наносится вручную. В каждой из фар установлен световой модуль из трех сверхмощных светодиодов, свет которых преломляется и направляется с помощью 1,3 млн микроскопических зеркал.

Расчет в автомобиле сделан на то, что его владелец, как правило, будет сидеть сзади, поэтому максимально комфортабельна здесь задняя часть машины. Благодаря сиденьям Executive и пакету функций «Личный водитель» задняя часть салона превращена в уютное место как для работы, так и для отдыха.У пассажира есть возможность регулировать подушки и спинки кресел, а при наличии комфорт-пакета для задних сидений подпор для ног оснащается новой функцией икроножного массажа и есть обогрев зоны шеи и плеч пассажиров.

В салоне Mercedes-Maybach S-Класса цифровая и аналоговая роскошь — может быть установлено до пяти дисплеев.

В «базе» автомобиль оснащен центральным OLED-дисплеем с диагональю 12,8 дюйма в качестве высокотехнологичного центра управления. В качестве опции для водителя предлагается 3D-дисплей диагональю 12,3 дюйма с трехмерным отображением других участников дорожного движения.

В Mercedes-Maybach впервые применено адаптивное освещение задней части салона: оно подстраивается под пожелания пассажиров по нескольким параметрам: помимо яркости можно регулировать размер и положение светового пятна. Возможна регулировка в широком диапазоне — от точного рабочего освещения до расслабляющего освещения для отдыха.

Среди нового — задняя часть спинок передних сидений обрамлена панелями из благородного дерева, а в исполнении First Class такая же отделка применена в пространстве между задними пассажирами.

В новом S-Классе установлена обучаемая система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, способная взаимодействовать с самыми разными системами и датчиками автомобиля. Изображения выводятся на больших дисплеях. MBUX Interior Assist также способна прислушиваться к жестам задних пассажиров, позволяя им открывать и закрывать жалюзи на роликах и включать лампы для чтения. Он даже определяет, когда задний пассажир достигает определенной области салона в темноте, автоматически включая многоточечный свет, чтобы помочь ему лучше видеть.

Благодаря MBUX механизм подачи ремня безопасности на крайних задних сиденьях сработает автоматически, когда ассистент распознает намерение пассажира пристегнуться по движению его руки в сторону ремня безопасности.

Двигатели Mercedes-Maybach S-Класса частично электрифицированы. Задачу электрической поддержки берет на себя интегрированный стартер-генератор (ISG) второго поколения. Он обеспечивает до 15 кВт дополнительной мощности, способствует экономичному движению накатом при движении с постоянной скоростью. Подробности о моторах не раскрывают, известно лишь, что агрегатироваться они будут 9-диапазонным автоматом.

Немецкий лимузин оснащен специально разработанной пневмоподвеской с собственным режимом Maybach, делающей движение плавнее, чем у обычного S-класса.

Полный привод присутствует уже в начальной версии автомобиля, кроме того, новый Mercedes-Maybach S-Class оснащен предустановленной системой помощи водителю 3-го уровня, которая позволит водителю убрать руки с рулевого колеса в таких ситуациях, как интенсивное движение или на выбранных автомагистралях. Но пользоваться ею разрешат только когда система станет легальной — со второй половины 2021 года.

Продажи Mercedes-Maybach S-Класса на ряде рынков стартуют уже в этом году, в США и Китае первые покупатели получат свои автомобили в апреле 2021 г., в Германии продажи начнутся весной 2021 г., к другим европейским дилерам первые экземпляры поступят летом 2021 г.

Напомним, презентация нового Mercedes-Benz S-Класса состоялась в сентябре этого года.



Фото: Mercedes-Benz