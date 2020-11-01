Продают Запорожец: просят 250 тысяч

В объявлении указан пробег — всего 3 тысячи, что вызывает определенное недоверие, хотя состояние у автомобиля просто отличное.

Бежевый ЗАЗ-965 Запорожец 1960 года выпуска предлагает частный продавец из Волгограда и просит за автомобиль 250 000 рублей. А ведь в 1961 году он стоил 1800 рублей. Другие, правда, деньги тогда были.

Заявленный пробег — 3 тыс. км, привод — задний, был один владелец, налог на него просто шикарный — 207 рублей. Ремонта автомобиль не требует — состояние очень хорошее, покрашен и отполирован. Салон родной, не перешитый, документы еще старого образца. Машинка все время простояла в гараже, на ней даже номера еще советского образца. Предлагают автомобиль на площадке auto.ru

В Запорожце бензиновый мотор объемом 0,8 литра и мощностью 23 л.с. и четырехскоростная механическая коробка передач.

ЗАЗ-965 выпускали в Советском Союзе с 1960 по 1963 годы, потом его сменил ЗАЗ-965А — модификация с двигателем мощностью 27 л. с. — его производили по 1969 год. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций.

Рассказ про «непрестижный- ЗАЗ-965А можно найти тут.



Фото: Авито.Авто