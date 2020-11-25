Повышенный транспортный налог применяется только к автомобилям дороже 3 млн рублей, напомнили в ведомстве.

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Сообщения о росте транспортного налога на автомобили дешевле млн рублей, которые вчера появились в СМИ, были сегодня опровергнуты Федеральной налоговой службой, пишет РГ. То есть при налогообложении ничего не поменялось.

Началось все с того, что на сайте одной из юридических компаний появилась статья с советами о том, как оспорить в суде повышенный транспортный налог, если автомобиль стоит менее 3 млн рублей. При этом уточнялось, что при расчетах налоговики берут среднюю стоимость той или иной модели. В результате, покупая машину по цене до 3 млн рублей, можно попасть под налог на роскошь, если средняя цена модели окажется выше озвученного порога, говорилось в материале.

В результате появились сообщения, что налогом на роскошь стали облагаться и автомобили стоимостью до 3 млн рублей. В ФНС указывают на то, что в Налоговом кодексе нет понятия «средняя стоимость легкового автомобиля». Что касается расчетов, то за их методику отвечает Минпромторг, а средняя стоимость машин рассчитывается уже 6 лет — с 2014 года.

Юристы лишь обратили внимание на проблему, чтобы привлечь клиентов, и не заявляли о нововведениях.

Напомним, что при расчете транспортного налога для машин стоимостью более 3 млн рублей применяется коэффициент 1,1. При цене машины от 5 млн рублей коэффициент увеличивается до 2, а машины стоимостью более 10 млн облагаются трехкратным транспортным налогом.

Фото: ТАСС