Эксперты выяснили, что уровень стресса за последние пять лет сильно вырос.

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Сегодня вождение — это больше, чем просто управление автомобилем, уровень стресса для человека за рулем за последние пять лет сильно вырос, отмечается в исследовании Clever Shuttle, дочерней компании Deutsche Bahn. 93% опрошенных жаловались на психологическую нагрузку, которую они испытывают за рулем, ранее таких было 64%. В условиях уплотняющегося трафика, стрессовых ситуаций на дороге становится все больше.

Какие же факторы влияют на людей за рулем, что вызывает эмоциональное напряжение? Доктор Вольфганг Фастенмайер, психолог Института исследования поведения людей в окружающей среде в Мюнхене, объясняет, что факторов влияния много, ведь человек за рулем должен постоянно предвидеть происходящее вокруг и осознавать возможные опасности.

Насколько силен стресс, зависит от ситуации на дороге, маршрута, указателей, поведения других участников движения, транспортного потока. Водитель интерпретирует и оценивает все это на основании своего опыта в похожих ситуациях, а потом реагирует определенным образом.

Фастенмайер говорит, что сложный внутригородской транспортный маршрут со множеством перекрестков, узких улочек, припаркованных автомобилей, пешеходов и велосипедистов требует совершенно иного внимания, чем автомагистраль с четкой полосой движения и точными границами. Насколько напряженным будет восприниматься тот или иной сценарий, зависит и от того, когда и на кого действуют такие условия. Ученый приводит пример влияния соответствующих личных чувств: гораздо легче воспринимать стрессовую ситуацию в расслабленной поездке на выходных, чем по дороге в офис, где предстоит свой стресс при решении рабочих вопросов.

Исследование, в котором участвовала группа добровольцев разного возраста и навыков управления автомобилем и которые прошли 400 часов вождения на специальном симуляторе, показало, что чем больше опыта, тем лучше: опытный водитель, как правило, уже научился справлять с трудными ситуациями без излишнего стресса. С другой стороны, такие причины, как нехватка времени, плач детей сзади или ссора с партнером перед началом поездки могут стать катализатором стрессовой ситуации. Например, медленно едущий впереди автомобиль внезапно начинает сильно раздражать, в то время как при других обстоятельствах это не вызвало бы такого негативного отклика.

Фиксированная поза водителя, который на протяжении многих часов ведет автомобиль, тоже берет свое. Доктор Джеймс Левин, руководитель проекта «Решения по борьбе с ожирением» в клинике Мэйо при Университете штата Аризона, ссылаясь на свои исследования, отмечает: «Долгое сидение опаснее курения и убивает больше людей, чем ВИЧ, и опаснее прыжков с парашютом».

Чтобы смягчить стресс за рулем, эксперты советуют найти в автомобиле подходящее для тела индивидуальное положение — лучше всего этого можно добиться на сиденьях, где предусмотрено множество регулировок. Это значительно снижает физическое напряжение, и таким образом, отчасти помогает разгрузить и голову.

Между прочим, всерьез обсуждается тема, может ли выражение лица водителя говорить о его стрессоустойчивости. То есть могут ли будущие системы помощи измерять человеческие эмоции, а не только сонливость?

В ходе эксперимента на симуляторе вождения, исследователи наблюдали, какие ситуации и как влияют на эмоции водителя. Выяснилось, что выражение лиц людей за рулем менее эмоционально, чем предполагалось, если водитель едет один. Даже при страхе или радости сохраняется нейтральное и сосредоточенное выражение лица. Если же в машине есть еще люди, его эмоции становятся более ярко выраженными, и технология камеры распознает стресс, тогда вибрация на рулевом колесе или световой сигнал напомнят водителю о необходимости сосредоточиться.

Что еще может сделать, чтобы уменьшить стресс в машине? Недавнее исследование, проведенное Государственным университетом Сан-Паулу в Бразилии, показало, что разрядить обстановку в автомобиле позволит подходящая музыка. Но Фастенмайер придерживается иного мнения: «Сама по себе зона движения предлагает наибольший потенциал для снижения чрезмерных нагрузок на участников дорожного движения».

В идеале, по мнению ученого, правильная организация движения, интуитивные и понятные указатели, логично установленные знаки, разметка и ограничения скорости позволяют снизить уровень стресса за рулем на 60%.

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