Сначала автовладелица решила, что это глупый розыгрыш, но, поразмыслив, рисковать не стала.

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Саори Форрингтон из австралийского штата Квинсленд однажды утром обнаружила свою машину, обклеенную записками, сообщает телеканал 7News. Текст был такой: «В машине двухметровая змея. Вокруг двигателя». Сначала она решила, что развлекаются подростки, но потом все же перестраховалась и вызвала змееловов — в Австралии есть такая служба. Специалист осторожно открыл капот, и все увидели огромного свернувшегося питона. Ловец змей по имени опознал его как прибрежного коврового питона. мастерски извлек рептилию, а видео с процессом стало вирусным.

Форрингтон написала о случившемся в соцсетях, пытаясь поблагодарить незнакомца, но тот не отзывался.

Но потом нашелся сам: однажды проезжал мимо дома женщины, когда та выгружала покупки из автомобиля, и поинтересовался, нашли ли в итоге змею под капотом. Мужчина рассказал, что возвращался поздно ночью и заметил в траве питона. Он пытался его отогнать, чтобы тот не полз к домам, и в результате питон залез под машину Форрингтон.

Мужчина живет неподалеку, поэтому дома написал записки и обклеил ими автомобиль...

Ну а для питона все завершилось хорошо — змеелов аккуратно упаковал его в мешок, а после выпустил в дикую природу, в чем вы можете убедиться, посмотрев это видео.

Автомобиль другой австралийки атаковал гигантский паук.



Видео: Фейсбук