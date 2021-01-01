В 2020 году с российского рынка ушло рекордное количество моделей — 45 штук.

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Выбор новых автомобилей становится все более скудным по двум причинам. Это падение покупательской способности людей и требование правительства увеличивать локализацию производства автомобилей без учета рыночной и экономической ситуации.

В большинстве случаев уход той или иной модели проходит незаметно, так как это, как правило, не самые продаваемые автомобили. Например, Renault прекратил продажи кроссовера Koleos и «каблучка» Dokker, у дилеров Subaru исчез седан Legacy, а из салонов Cadillac — седан CT6. Исчезли Chevrolet Camaro и Volkswagen Arteon, Hyundai i30 N, Infiniti Q50 и Q60, Jeep Cherokee и другие мало востребованные модели — всего 45 штук.

Выбор для покупателей новых автомобилей сегодня ограничен 309 моделями, включая легкий коммерческий транспорт. Для сравнения, в 2014 году он был шире на 138 моделей. Хронология бегства была следующей: в 2015 году ушло 24 модели, в 2016-м — 26, в 2017 и 2018 годах — по 9, в 2019-м — 25. И вот теперь «Коммерсантъ» приводит цифру 2020 года — 45 моделей.

Сегодня 40% рынка принадлежат всего двум маркам — Lada и Kia. Уменьшение доходов населения не позволяет покупать автомобили класса С или среднеразмерные кроссоверы в прежних объемах, поэтому потребитель переключается на более доступные машины класса В, главное требование к которым одно — умеренная стоимость. Как считает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», рынок насыщен одинаковыми по сути автомобилями. Действительно, большинство машин имеют очень схожие характеристики, и выбора как такового уже нет: при переходе из класса в класс покупатель видит один и тот же автомобиль — типичного представителя.

Но модели покидают российский рынок не только из-за низкого спроса.

«У нас очень своеобразный расчет таможенных пошлин, всякие требования об установке ГЛОНАСС, — говорит глава Fresh auto Денис Мигаль. — Ту же модель BMW М3 в РФ перестали ввозить только потому, что они не хотят, чтобы их машину пилили и врезали в крышу эту кнопку».

В сложившейся ситуации ждать расширения модельных рядов не стоит. Наоборот, уход моделей с российского рынка продолжится — это оптимизация расходов автоконцернов, с поправкой на платежеспособность населения. В зоне риска модели массового сегмента, годовые продажи которых составляют менее 5000 штук, считает генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин.

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