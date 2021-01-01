Объезд препятствия зимой — как избежать столкновения — журнал За рулем

Объезд препятствия зимой — как избежать столкновения

Главное правило: постарайтесь погасить скорость до начала работы рулем.

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Правильный объезд неожиданно возникшего препятствия на зимней дороге — пожалуй, это один из наиболее ценных уроков от знаменитого российского гонщика Кирилла Ладыгина, опубликованного на Youtube-канале LADA Sport ROSNEFT. Что же нужно сделать, чтобы не допустить столкновения?

Еще до начала маневрирования нужно постараться как можно больше сбросить скорость. А дальше вступают в действие нюансы. Если у вас автомобиль с АБС, нужно оставить ногу на педали тормоза и приступать к объезду. Обратите внимание, как Кирилл работает руками — не перекрещивая их на руле.

Еели автомобиль системой АБС не оснащен, до поворота нужно ослабить ногу на педали тормоза — и после этого начинать работать рулем. Ладыгин советует выполнять это упражнение на безопасной закрытой площадке — и быть внимательным и осторожным на зимних дорогах.

Видео: Youtube, канал LADA Sport ROSNEFT

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Отзывы о LADA Vesta (27)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

2019 г.в. Нормальное авто. За год катания, кроме ТО, никаких поездок в сервис. Хотя, имея опыт владения нашим автомобилем ждал, что что-то отвалится или перестанет работать. Причем, авто использовалось также в такси.

Недостатки:

Загрязняется пространство под капотом. Вероятно, нет достаточной плотности закрытия или неудачный уплотнитель. Других заметных косяков пока не выявлено.

Комментарий:

По сравнению с той же ВАЗ 21124 это небо и земля. Комфортнее, быстрее, вместительнее, безопаснее. В общем, зависит от того, с чем сравнивать. Тем, кто проездил на иномарках С класса естественно не стоит на ВАЗ пересаживаться.

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