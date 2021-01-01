Главное правило: постарайтесь погасить скорость до начала работы рулем.

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Правильный объезд неожиданно возникшего препятствия на зимней дороге — пожалуй, это один из наиболее ценных уроков от знаменитого российского гонщика Кирилла Ладыгина, опубликованного на Youtube-канале LADA Sport ROSNEFT. Что же нужно сделать, чтобы не допустить столкновения?

Еще до начала маневрирования нужно постараться как можно больше сбросить скорость. А дальше вступают в действие нюансы. Если у вас автомобиль с АБС, нужно оставить ногу на педали тормоза и приступать к объезду. Обратите внимание, как Кирилл работает руками — не перекрещивая их на руле.

Еели автомобиль системой АБС не оснащен, до поворота нужно ослабить ногу на педали тормоза — и после этого начинать работать рулем. Ладыгин советует выполнять это упражнение на безопасной закрытой площадке — и быть внимательным и осторожным на зимних дорогах.

Ранее гонщик рассказал, как правильно тормозить на скользком покрытии и выходить из заноса.

Видео: Youtube, канал LADA Sport ROSNEFT