Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя

Произошло это ночью, в Керчи. Водитель был нетрезв.

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Лейтенант полиции Рустам Алиев и лейтенант полиции Александр Белов ночью патрулировали керченские улицы (Республика Крым) и увидели машину, которая нарушала правила дорожного движения. Водитель не реагировал на требования полиции остановиться, и экипаж начал преследовать нарушителя, сообщает пресс-служба МВД России.

Когда водитель остановился на перекрестке на красный, инспектор Алиев подошел к автомобилисту и, заметив, что тот нетрезв, попросил выйти из машины. Мужчина нажал на педаль газа, но сотрудник Госавтоинспекции быстро среагировал и запрыгнул в салон движущегося автомобиля, держась только за водительскую дверь. Своими умелыми действиями лейтенант полиции вынудил нарушителя остановиться, после чего его задержали.

Молодой человек от медосвидетельствования отказался, а свой поступок объяснил тем, что взял машину у знакомого, чтобы съездить в ближайший магазин, но когда заметил наряд ДПС, решил скрыться.

В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.16, 12.25 и 12.26 КоАП РФ (Нарушение ПДД, невыполнение требования об остановке транспортного средства и отказ от медосмотра).

В отношении собственника транспортного средства, который передал автомобиль лицу, заведомо не имеющему права управления, возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

В этой ситуации инспектор Алиев продемонстрировал мужество и хорошую физическую подготовку. Его смелые действия помогли предотвратить аварии, которые мог устроить нетрезвый и агрессивный водитель.

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