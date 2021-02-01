Отмена штрафов за нарушения в непогоду: мнение читателей

Зимой где-то дороги чистят хорошо, где-то не чистят совсем. Видеокамеры при этом работают без устали, а водители — получают штрафы.

Материалы по теме Штраф за нарушение в непогоду не должны выписывать

Недавно в Госавтоинспекции уточнили, что могут отменить штраф по изображению с комплексов фотовидеофиксации. Если, скажем, дорога была занесена снегом, а автомобилисту вменяется наезд на разметку, которую он не видел, зато прекрасно «видела» и зафиксировала видеокамера. Однако автомобилисту придется доказывать, что линии на дорогах действительно не просматривались, а для этого могут быть использованы записи с городских видеокамер. По идее, таких штрафов вообще быть не должно, ведь инспекторы обязаны проверять снимки с камер, но на это дается так мало времени, что что-то они могут и пропустить.

Мы решили узнать у наших читателей, справедливо ли отменять штрафы, выписанные камерой в непогоду? 78% считают, что отменять нужно, 8% в этом не уверены: при какой непогоде следует отменять штрафы, например, часть дороги может быть занесена снегом, а местами разметка может просматриваться, и как быть тогда? Еще 14% считают, что штрафовать нужно в любом случае, раз нарушил — отвечай.

Комментирует результаты опроса юрист Сергей Смирнов:

— Я бы не говорил о полной отмене, нужно, конечно, при администрировании смотреть: реально ли разметку на данном участке не было видно или нет.

Но в целом соглашусь, все правонарушения, которые так или иначе связаны с погодными дорожными условиями, будь то разметка, поворот не из того ряда и даже выезд на встречную полосу (в каких-то случаях), не должны фиксироваться, если действительно дорожные условия не позволяют водителю это определить».

Указание о том, что водителей в непогоду не следует штрафовать за нарушения, зафиксированные камерами, существует еще с лета 2019 года. Причем речь не только о снегопадах, но и о ливнях и тумане, правда, исполняют его далеко не всегда.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС, «За рулем»