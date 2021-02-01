Как выглядит номерной знак за 146 миллионов рублей

Этот номер был выпущен почти 90 лет назад — в 1932 году.

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Невероятно дорогой номерной знак установлен на Mercedes-AMG C43 Estate, который зарегистрирован в австралийском Мельбурне. Состоит он всего из одной цифры «1». У знака интересная история, благодаря которой его стоимость составляет не менее 2,5 миллиона австралийских долларов (около 146 млн рублей).

Сама пластина знака была изготовлена в 1932 году, и в течение долгого времени комиссар полиции штата, премьер-министр и губернатор не могли договориться, кому она достанется. В конечном итоге номерной знак попал в хранилище Департамента регистрации автомобилей, а затем был продан на аукционе за 165 000 австралийских долларов в 1984 году (без учета инфляции это 9,6 млн рублей по сегодняшнему курсу). Столь дорогая покупка в 1984 году была однозначно рискованным шагом, но номерной знак только продолжал расти в цене.

Впервые на дорогах он появился на автомобиле Saab 9000 Turbo. Затем его неоднократно перепродавали. Он был замечен на Ferrari, Rolls-Royce и седане HSV SV5000. Затем его устанавливали на Porsche 911 Turbo, 911 Carrera, Мерседесы E55 AMG, E63 AMG и совсем недавно на этот C43 AMG.

В штате Виктория существует целый рынок редких и особых номерных знаков. Например, в прошлом году на нем был продан номерной знак с цифрой «26» за 1,1 миллиона австралийских долларов (64 млн рублей), а номер «101» — за 510 000 австралийских долларов (почти 30 млн рублей).

Красивые номера в России получили ценники — от 6 тысяч до 6 млн рублей.

Фото: instagram.com