На одном из снимков представлена необычная задняя часть автомобиля.

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Компания Lexus опубликовала тизерное фото концепта, который должен представить новый язык дизайна бренда. Чтобы увидеть больше деталей новинки, мы увеличили яркость снимка.

Помимо светящейся надписи «Lexus» на задней двери стал заметен и спойлер, а также узкие горизонтальные светодиодные задние фонари. Все это делает автомобиль визуально шире.

Массивный и монолитный задний бампер имеет два эффектных вертикальных ребра по бокам. Также в нем заметна конструкция, напоминающая не столько дефлектор, сколько воздухозаборник.

Также виден центральный «плавник», который, кажется, делит заднее стекло на две части. По центру крыши проходит выемка, глядя на которую можно предположить, что машина получила открывающиеся вверх двери.

В Lexus не сообщают, на какой платформе создан концепт, но создается впечатление, что это большой полноразмерный автомобиль. Можно предположить, что это седан или купе, а не кроссовер.

Автомобиль оснащен системой Direct4, которая может применяться как в электромобилях, так и в машинах с гибридной силовой установкой.

Премьера концептуального автомобиля запланирована на весну.

Также Lexus работает над новым 600-сильным кроссовером.

Фото: Lexus