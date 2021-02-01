В Казахстане водителям разрешили ездить без прав

Водителю будет достаточно удостоверения личности.

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Президент Казахстана подписал закон, позволяющий ездить на машине без водительских прав. Еще в марте Касым-Жомарт Токаев заявлял, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены и переведены в электронный формат. И вот, 1 февраля он подписал закон о внесении изменений в законодательство по вопросам дорожного движения, которые позволят водителям автотранспорта передвигаться, имея при себе только удостоверение личности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

То есть автовладельцы теперь не обязаны возить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Водитель при необходимости предъявит полицейскому удостоверение личности, а тот всю информацию о нем увидит через планшет.

Для этого внесены изменения в законодательные акты, и водителю больше не грозит ответственность за то, что у него нет при себе этих документов. А стражей порядка обеспечат базами данных, где они смогут найти всю информацию о водителе.

Вообще, Касым-Жомарт Токаев ярый приверженец цифрового формата документов и считает, что цифровые технологии в государственном управлении являются ключом к успеху, но это требует радикальных изменений.

Также в стране с 1 января 2022 года вводится запрет на регистрацию автобусов старше 20 лет. Таким образом собираются повысить безопасность на дорогах.

Россия тоже движется в «цифровом» направлении, но иначе. Пока только собираются провести эксперимент по использованию цифровой копии водительского удостоверения. В нескольких регионах страны проведут эксперимент, и водители по требованию сотрудников полиции будут предъявлять для проверки мобильное приложение, в котором информация о регистрационных документах на автомобиль и водительском удостоверении будет содержаться в формате QR-кода.

Но даже в ходе эксперимента водители все равно будут обязаны возить с собой бумажные версии документов, так как пока это предусмотрено законодательно. Но если эксперимент пройдет успешно, законотворцы будут это менять.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС