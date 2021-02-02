Купе Maybach Муаммара Каддафи выставлено на торги

Всего в мире существует только 8 таких автомобилей, хотя планировалось выпустить 200.

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В 2010 году компания Xenatec решила создать версию купе роскошного лимузина Maybach. Задние двери были убраны, стойки перенесены — и появился Xenatec Maybach 57S Coupe.

Автомобиль получился гармоничным и впечатляющим. Конкретно это купе номер 004 было куплено (но так и не доставлено) ливийским лидером Муаммаром Каддафи, которого свергли в 2011 году.

В итоге пробег купе составляет всего 2300 км, что, по утверждению продавца (голландской компании Auto Leitner), делает купе самым хорошо сохранившимся из выпущенных.

Салон купе выдержан в бежево-белых тонах. В эти же цвета окрашен и кузов. Под капотом автомобиля стоит 6-литровый бензиновый двигатель V12 мощностью 612 л.с.

Каддафи, кажется, предусмотрел в автомобиле все, что мог. На задних сиденьях есть холодильник и телефон, также установлены CD- и DVD-чейнджеры.

Но самое интересное, что руль у купе — с обогревом. Насколько холодно в Ливии? Говорят, по ночам в пустыне морозно.

В 2011 году купе Xenatec стоило 675 000 евро. То есть оно было дороже, чем лимузин Maybach 57S, на базе которого его построили. Теперь Auto Leitner хочет за автомобиль 961 950 евро, что составляет примерно 88 млн рублей.

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Фото: Auto Leitner