BMW X7 готовится к рестайлингу

Хотя модель всего два года на рынке, мюнхенская компания уже тестирует прототип обновленного кроссовера, он должен появиться в 2022 году.

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Премиальный кроссовер BMW X7 представлен в дилерских центрах только с марта 2019 года, а прототип с замаскированными передней и задней частями уже обкатывают в Германии. Как будет выглядеть обновленный кроссовер, можно только догадываться, однако журналисты издания Auto Zeitung считают, что по крайней мере спереди его сильно обновят: воздухозаборник под двойной решеткой радиатора выглядит более прямым и напоминает BMW 5-й и 7-й серий.

Фары прототипа расположены заметно ниже, впрочем, камуфляжная пленка закрывает некоторые части их стекла и не дает рассмотреть как следует. Задняя часть не сильно изменилась. Там все, скорее всего, сведется к новой форме диффузора и слегка измененным задним фонарям.

В настоящее время неясно, останется ли текущий диапазон приводов, включая топовые варианты M50d и M50i. Вероятно, в линейке появится подключаемый гибрид, и под вопросом остается использование технологии мягкого гибрида.

Нововведения в интерьере, по всей видимости, коснутся обновления информационно-развлекательной системы. Поскольку в настоящее время не известно, когда именно BMW X7 Facelift (2022) сойдет с конвейера, цену обсуждать пока рано. В России цены на текущий BMV X7 с дизельным 3-литровым мотором в 249 л.с. начинаются от 7 048 200 рублей.

Недавно стало известно, что в целях экономии BMW сократит модельный ряд.



Фото: CarPix