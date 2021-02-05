Легковое подразделение Mercedes-Benz отделится от Daimler

Daimler хочет разделиться на Mercedes-Benz и Daimler Truck.

Материалы по теме Daimler и Geely вместе делают двигатель

Немецкий концерн планирует коренное изменение своей корпоративной структуры. Подразделение грузовиков и автобусов Daimler Truck станет независимой компанией и будет котироваться на фондовой бирже. Генеральный директор Ола Келлениус объявил, что оставшийся Daimler позже переименует себя в Mercedes-Benz. Предполагается, что мажоритарный пакет акций Daimler Truck будет передан сегодняшним акционерам Daimler.

Это исторический момент для Daimler, считает глава концерна Ола Каллениус. Грузовой и автобусный бизнес должен получить полную свободу предпринимательства, а также независимую структуру с независимым председателем наблюдательного совета. Сделку планируют завершить до конца года.

В ходе реструктуризации будут следить за тем, чтобы Mercedes-Benz Cars & Vans и Daimler Trucks & Buses работали в разных отраслях с определенными группами клиентов, логистикой и финансами.

Обе компании смогут работать гораздо эффективнее, если станут независимыми единицами, полагает Каллениус. Решение об окончательном выделении подразделения грузовых автомобилей будет принято на внеочередном общем собрании в третьем квартале, но это лишь дело времени.

Daimler Truck — крупнейший в мире производитель грузовиков и автобусов, имеющий более 35 основных представительств по всему миру. Это подразделение включает семь брендов: Bharatbenz, Freightliner, Fuso, Mercedes—Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star, где работают более 100 тысяч человек. В 2019 году подразделение выпустило около полумиллиона машин, при этом оборот грузового бизнеса составил 40,2 млрд евро, автобусного сектора — 4,7 млрд евро.

Кто-то разъединяется, а кто-то объединяется, как, например, группы компаний PSA и FCA в концерн Stelantis.

Коллаж: «За рулем»