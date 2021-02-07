Учимся делать разворот на 360° на снегу — журнал За рулем

Учимся делать разворот на 360° на снегу

Вам понадобятся закрытая трасса шириной 20 метров и скорость 80 км/ч...

Материалы по теме
Маневр «змейка»: как сделать, чтобы не размотало

Уроки контраварийного вождения от прославленного российского гонщика Кирилла Ладыгина подошли к финалу — и в нем Кирилл предложил немного повеселиться.

Впрочем, за видимым весельем здесь скрываются вполне конкретные навыки, которые помогут вам обрести истинный контроль над машиной на скользкой дороге.

Последнее упражнение — это разворот на 360°. Для его выполнения используйте закрытую и свободную от других автомобилей площадку с шириной полотна не менее 20 метров.

  • Разгоните автомобиль до 80 км/ч и раскачайте его по большой дуге;
  • Отпустите газ, доверните руль и кратковременно дерните ручник, спровоцировав занос;

  • Как только машина развернется на 90°, выверните руль в обратную сторону;
  • Когда автомобиль прошел точку в 270°, вновь поверните руль в противоположную сторону и добавьте газа;
  • Верните руль в нейтральное положение.

Вроде бы ничего сложного, правда? Для понимания можно попрактиковаться на офисном кресле — нам вот помогло!

Видео: Youtube, канал LADA Sport Rosneft

338
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Vesta (27)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

2019 г.в. Нормальное авто. За год катания, кроме ТО, никаких поездок в сервис. Хотя, имея опыт владения нашим автомобилем ждал, что что-то отвалится или перестанет работать. Причем, авто использовалось также в такси.

Недостатки:

Загрязняется пространство под капотом. Вероятно, нет достаточной плотности закрытия или неудачный уплотнитель. Других заметных косяков пока не выявлено.

Комментарий:

По сравнению с той же ВАЗ 21124 это небо и земля. Комфортнее, быстрее, вместительнее, безопаснее. В общем, зависит от того, с чем сравнивать. Тем, кто проездил на иномарках С класса естественно не стоит на ВАЗ пересаживаться.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...