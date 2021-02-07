Учимся делать разворот на 360° на снегу

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Уроки контраварийного вождения от прославленного российского гонщика Кирилла Ладыгина подошли к финалу — и в нем Кирилл предложил немного повеселиться.
Впрочем, за видимым весельем здесь скрываются вполне конкретные навыки, которые помогут вам обрести истинный контроль над машиной на скользкой дороге.
Последнее упражнение — это разворот на 360°. Для его выполнения используйте закрытую и свободную от других автомобилей площадку с шириной полотна не менее 20 метров.
- Разгоните автомобиль до 80 км/ч и раскачайте его по большой дуге;
- Отпустите газ, доверните руль и кратковременно дерните ручник, спровоцировав занос;
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- Как только машина развернется на 90°, выверните руль в обратную сторону;
- Когда автомобиль прошел точку в 270°, вновь поверните руль в противоположную сторону и добавьте газа;
- Верните руль в нейтральное положение.
Вроде бы ничего сложного, правда? Для понимания можно попрактиковаться на офисном кресле — нам вот помогло!
- А вообще начинать с последнего упражнения не рекомендуем. Лучше начать с начала — с того, как правильно тормозить и разгоняться на снегу и льду.
Видео: Youtube, канал LADA Sport Rosneft