Ожидается рост цен в автошколах

Причин две, а стоимость обучения может вырасти на 15%.

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Россиян предупредили о резком подорожании весной стоимости обучения в автошколах. Рост цен связан с подорожанием бензина, а также с ужесточением требований к сдаче экзамена на права, увеличением часов вождения и так далее, пояснил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов, слова которого передает Ura.ru. Да и в целом, сейчас все дорожает, было бы странно, если бы стоимость обучения замерла на месте, ожидаемое подорожание — 15%.

Несмотря на то, что это похоже на правду, в автошколах рост цен пока отрицают. По словам президента межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, автошколы работают в обычном режиме, продолжают набирать курсантов и изменений не планируют.

Между тем, с 1 апреля 2021 года ожидаются изменения: билеты к экзамену на водительские права переработают с учетом статистики аварийности на дорогах, кроме того, при сдаче в ГИБДД планируется заменить традиционные «площадку» и «город» на объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Введение новых правил из-за пандемии перенесли с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.

«За рулем» уточнил в одной из автошкол, не ожидается ли у них повышение цен, на правах анонимности там ответили, что изменения в сдаче экзаменов на образовательный процесс повлияют мало; если будут другие билеты, будут учить по ним, ПДД же при этом не изменились. Что касается цен на бензин, обычно это в стоимость обучения не входит, курсанты оплачивают бензин отдельно. Кроме того, сейчас во многих школах недобор, многие демпингуют и повышать цены в текущей ситуации значит проиграть конкурентам. В целом же, во время пандемии автошколы проводили обучение удаленно, и там надеются, что такой формат удастся узаконить, тогда можно будет сэкономить на аренде помещений.

Госавтоинспекция хочет публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще, чтобы будущие курсанты понимали, насколько хорошо поставлен процесс в учебном заведении.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС