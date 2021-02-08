Citroёn Berlingo российской сборки появится в марте

Фургон второго поколения предложат в двух версиях длины кузова и с двумя типами двигателей.

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Производство нового Citroёn Berlingo на заводе «ПСМА РУС» в Калужской области запустят в марте 2021 года. Фургон будет доступен в двух вариантах длины кузова: стандартном (4380 мм) с объемом грузового отсека 3,3 куб. метра и удлиненном (4628 мм) с объемом 3,7 куб. метра. Для сравнения: длина Lada Largus составляет 4470 мм.

Небольшая погрузочная высота (613 мм) и задние распашные двери, открывающиеся до 180 градусов, обеспечивают максимально удобную погрузку. Версия с удлиненным кузовом дополнительно оснащена правой боковой сдвижной дверью. Конструкция грузового отсека даже в стандартной версии позволяет вместить две европаллеты размером 800x1200 мм.

Груз надежно фиксируется с помощью шести анкерных колец, вмонтированных в пол. Для защиты кузова изнутри и улучшенной шумоизоляции на автомобиле за доплату предлагается защита пола грузового отсека и внутренняя обшивка стен и дверей из ламинированной фанеры.

Для хранения вещей в салоне предусмотрено много отделений и ниш.

Под капотом автомобиля бензиновый мотор 1.6 VTi 115, потребляющий АИ-92, и дизельный 1.6 HDi90. Оба агрегатируются механической 5-ступенчатой коробкой передач.

В базовое оборудование автомобиля входят передние дневные ходовые огни, центральный замок и ключ с дистанционным управлением, подушка безопасности водителя, электронная система распределения тормозных усилий, система динамической стабилизации, система удержания автомобиля при начале движения на склоне и защита картера двигателя.

Комплектации и цены для российского рынка объявят ближе к старту продаж.