Citroen обновил кроссовер C3 Aircross

Продажи автомобиля в Европе стартуют в июне 2021 года.

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У рестайлингового C3 Aircross обновлена передняя часть, новые хромированные шевроны вытянуты к светодиодным фарам в духе нового C3 и нового C4. Модель получила другую решетку радиатора — с новым геометрическим рисунком, и новую серебристо-серую защитную панель с цветными вставками.

Для придания автомобилю индивидуальности доступны 70 возможных комбинаций оформления экстерьера: 7 цветов кузова, 4 пакета с элементами отделки, 2 цвета крыши: белый или черный.

Салон нового C3 Aircross стал комфортнее и практичнее. При небольшой длине (4,16 м) C3 Aircross внутри довольно просторен. При сдвинутых в крайнее переднее положение сиденьях заднего ряда вместимость багажника увеличивается с 410 до 520 литров, а при полностью сложенных сиденьях достигает 1289 литров. В салоне много света благодаря большой площади остекления и панорамной стеклянной крыше.

В автомобиле новая центральная консоль с тщательно продуманной компоновкой; для пассажиров предусмотрено множество отсеков и ниш для хранения. Установлен новый 9-дюймовый сенсорный экран с навигационной системой Citroën Connect Nav, а также функция Mirror Screen (содержимое мобильного можно просматривать на большом экране), совестимая с Android Auto и Apple CarPlay.

C3 Aircross предложат с бензиновыми двигателями PureTech 110 и 6-ступенчатой механической КП, PureTech 130 с 6-ступенчатым автоматом, а также дизельными агрегатами BlueHDi 110 с 6-ступенчатой механикой и BlueHDi 120 с автоматом.

Габариты автомобиля: длина — 4160 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1640 мм, колесная база — 2600 мм. Среди его конкурентов можно назвать Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Когда рестайлинговый Citroen C3 Aircross попадет на наш рынок, пока неясно. За текущий вариант кроссовера сейчас просят от 1 539 000 тыс. рублей.

Недавно Citroen в составе PSA вошел в концерн Stellantis, главой которого на ближайшие пять лет назначен Карлос Таварес.

Фото: Citroen